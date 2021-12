Die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land bietet bei einer Sonderaktion am Mittwoch, 15. Dezember, von 8 bis 15 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle Imsweiler Corona-Schutzimpfungen an – bis zu 250 Impfungen sind an diesem Tag möglich. Anmeldung ist bis spätestens Sonntag, 12. Dezember, per E-Mail an impfen1512@vg-nl.de erforderlich. Weitere Infos unter www.vg-nl.de.