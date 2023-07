Weil die Täter nicht nur auf fremden Grund und Boden vorgedrungen sind, sondern dort auch noch mit Gewalt eine Diebstahlsicherung geknackt haben, ermittelt die Polizei wegen eines Diebstahls in besonders schwerem Fall. Diebesgut: zwei Fahrräder mit Elektroantrieb. Der Schaden liegt laut Polizei bei einer Summe im „unteren fünfstelligen Bereich“.

Verschwunden sind besagte Räder nach Mitteilung der Polizeiinspektion Rockenhausen in der Nacht auf Freitag in Oberndorf. Gestohlen wurden sie vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße. Die Fahrräder standen an einem Treppenaufgang im Hinterhof des Anwesens und waren an den Rahmen mit einem Schloss gesichert.

Laut Polizei handelt es sich um ein silberfarbenes E-Bike von Riese & Müller sowie ein schwarzes von Telefunken. Beide waren mit weißen und blauen Aufklebern versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 9170 entgegen.