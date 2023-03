Dass Hochwasser gefährlich werden kann, ist nicht erst seit der Katastrophe im Ahrtal bekannt. Schutzmaßnahmen sind unumgänglich. Peter Schmitt-Provo aus Bayerfeld-Steckweiler kennt das Problem von seinem Haus am ehemaligen Mühlgraben. Für den Hochwasserschutz muss er bisher selbst sorgen.

Peter Schmitt-Provo ist seit 1990 Eigentümer des Wohnhauses der ehemaligen Mühle der Familie Holler in der Talstraße 14 im Ortsteil Steckweiler. Schon seit dem Kauf des Hauses kämpft er mit dem Hochwasser der in unmittelbarer Nähe vorbeifließenden Alsenz. Das Haus mit Gartengrundstück liegt am ehemaligen Mühlgraben, der unter der Brücke der B48 in Steckweiler in die Alsenz mündet. Mit etwas Abstand zum Grundstück verläuft die Alsenz selbst, ein Gewässerlauf zweiter Ordnung, für deren Unterhaltung der Landkreis zuständig ist.

Um sein Haus vor Hochwasser zu schützen, hat Schmitt-Provo in seiner Hofmitte selbst einen Hochwasserschutz errichtet. Wenn das Wasser zu weit steigt, muss er den Hochwasserschutz regelmäßig wieder aufbauen, so wie zum Beispiel Anfang dieses Jahres am 6. und 7. Januar. Außerdem musste Schmitt-Provo in seinem Keller eine Schmutzwasserpumpe installieren. Sobald das Wasser im Mühlgraben eine gewisse Höhe erreicht, muss diese eingeschaltet werden, um sich vor allem vor dem Druckwasser der Alsenz zu schützen, das dann unterirdisch die Kellerräume erreicht. „Der Höchststand im Keller betrug 1,60 Meter“, berichtet Schmitt-Provo.

Mühlgraben komplett verfüllen

In den rund 30 Jahren, die er in Bayerfeld-Steckweiler wohnt, hat Schmitt-Provo einige Male versucht, Verbesserungen im Hochwasserschutz zu erreichen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für weitere betroffene Gebäude und Grundstücke in diesem Bereich. Es habe auch schon etliche Termine zusammen mit der Regionalstelle für Wasserwirtschaft, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, gegeben, die aber sein grundlegendes Problem in diesem Bereich nicht habe beseitigen können.

Im Gemeinderat Bayerfeld-Steckweiler – Peter Schmitt-Provo ist selbst Mitglied des Gremiums – bat er nun um die Unterstützung der Gemeinde für einen verbesserten Hochwasserschutz. Nach seinen Vorstellungen müsste der Mühlgraben komplett verfüllt werden. Im oberen Bereich bis zum Eisenbahnübergang über die B48 ist dies bereits vor einiger Zeit geschehen. Damit wären er und die anderen Grundstücksbesitzer vor kleineren Hochwässern besser geschützt, so die Ansicht von Schmitt-Provo.

Zudem käme es dann in den Sommermonaten nicht mehr zu Geruchsbelästigungen. Da dort ein Zulauf fehlt, steht das Gewässer oft und es bildet sich vermehrt Schlamm. Abhilfe soll dort eigentlich eine Wasserzuleitung zur Alsenz schaffen, die 1990 eingebaut wurde, nachdem das Problem erkannt worden war. Diese scheine allerdings nicht immer zu funktionieren.

„Nur noch wenige Zentimer fehlen“

Zudem sind laut Schmitt-Provo Unterhaltungsarbeiten an der Alsenz notwendig: Mittlerweile sei das rechte Alsenzufer in Richtung seines Grundstücks weggespült worden, und es habe sich eine Art Insel im Gewässerlauf der Alsenz gebildet. Durch diese natürliche Inselbildung werde das Wasser immer mehr in Richtung seines Gartens und des Hauses geschoben. Bei einem Termin mit dem Landkreis vor acht Jahren sei dieses Problem erkannt und versprochen worden, dass zur Stabilisierung der Gewässerböschung Erlen gepflanzt würden. Das sei bis heute aber nicht umgesetzt worden.

Auch habe sich der Wasserstand der Alsenz mittlerweile durch Ablagerungen im Flussbett gegenüber früher erhöht. Diese seien beispielsweise Folge davon, dass Fische in der Alsenz komplett durchschwimmen können sollen: 2010 wurden deswegen die beiden Wehre am Beginn des Mühlgrabens in der Nähe des Eisenbahnübergangs der B48 zurückgebaut. Dafür seien 160 Tonnen Kies eingebaut worden, die letztlich weiter unten anlandeten. „Nur noch wenige Zentimeter fehlen, dann schwappt die Alsenz seitlich in den noch offenen Teil des Mühlgrabens über, und keine halbe Stunde später muss ich meine Pumpe im Keller betätigen, um den größten Schaden abzuwenden“, berichtet Schmitt-Provo.

Fachleute sollen helfen

Seiner Ansicht nach hätte auch beim Neubau der B48-Brücke in Steckweiler über die Alsenz die Abflussmöglichkeit deutlicher erhöht werden müssen. Heute wäre aus Sicht von Schmitt-Provo eine Vertiefung des Gewässerlaufs unterhalb der Brücke notwendig, um die Abflussmenge zu erhöhen. Lob hat er indessen für die Deutsche Bundesbahn parat, die genau das bei den Brückenerneuerungen über die Alsenz für die Eisenbahnlinie deutlich besser gemacht und den Wasserdurchfluss erhöht habe, so der Anwohner.

Ortsbürgermeister Wolfgang Kraus bestätigt, dass gerade die Unterhaltung der künstlich angelegten Wasserzuleitung ein Problem sei. Diese sei auch schon verstopft gewesen. Die Materie sei bekannt und sehr komplex, deshalb sollen nun Fachleute der zuständigen unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung und der SGD Süd in Kaiserslautern zu einem gemeinsamen Ortstermin eingeladen werden. Dann sollen Verbesserungsmöglichkeiten für den Hochwasserschutz in diesem Bereich gesucht werden.