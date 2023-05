Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele kleine Bäche prägen den gesamten Donnersbergkreis – von Nord nach Süd, von Ost nach West. Normalerweise. In diesem heißen und trockenen Sommer bieten sich dem Betrachter vielerorts nur noch Pfützen oder höchstens Rinnsale. Das hat weitreichende Konsequenzen, auch für die Tierwelt.

So manch Tourist, der den Donnersbergkreis zu Fuß oder per Fahrrad erkunden will, reibt sich verwundert die Augen. Wenn er beispielsweise eine Wanderkarte mit sich führt,