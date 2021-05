„Die Sonne kommt raus. Wir kommen auch wieder raus“, empfing Reinhard Geller die gut 30 Vernissagebesucher in der früheren Torpedo-Garage mit optimistisch gefärbten Begrüßungsworten. Der Titel „Hello again“ für die Frühlingsausstellung des Kunstvereins unterstreicht das seinerseits – auch wenn er eine verborgene Pointe hat.

Schon der Ort des Geschehens hat etwas mit der Pandemie zu tun. Denn die angestammte Heimat dieser Ausstellung wäre die Orangerie. Dort aber lässt das Impfzentrum der Kunst zur Zeit keinen Zutritt. Der Umzug in die ehemalige Mercedes-Niederlassung im Industriegebiet schadet der Ausstellung jedoch keineswegs. Denn hier wird dieser Raum, in dem sich die vielen Arbeiten großzügig und variabel verteilen können, und mit ihm diese Landschaft aus Kunst von fast allen Seiten reich mit Licht geflutet. Der Raum erlaubt auch die pandemiegerechte Verteilung der Besucher bei der Vernissage – hello again! Lange her, dass so etwas zuletzt gegeben hat.

Corona ist die formale Klammer des hier Gezeigten. Denn die Arbeiten von Mitgliedern des Kunstvereins Donnersbergkreis wurden mit pandemiebezogenen Förderstipendien des Landes unterstützt. Da die inhaltlich offen gehalten waren, hat die Ausstellung auch kein Thema, das alle Arbeiten verbindet. Doch so heterogen und divers das Gesamtbild erscheinen mag, es ist doch die singuläre Zeit der Entstehung dieser Arbeiten fühlbar.

Phänomenologie der Pandemiezeit

Am deutlichsten natürlich bei Petra Hübel, deren 80 „Tagwerke“ sich, auf Sand ausgebreitet, über den Boden der Halle und um die Stellwände und Staffeleien schlängeln, 80 Bilder, jedes zu einem Tag dieser schwierigen Monate, angestoßen von einem Zeitungsartikel. Ein Tagebuch, das sich zu einer Phänomenologie der Pandemiezeit zusammenfügt. Andere Arbeiten wirken dagegen wie ein Echo der Stille, des erzwungenen Rückzugs aus der gesellschaftlichen Betriebsamkeit. Die großformatigen Gemälde von Sybille Fruth etwa, in Pastelltönen gehaltene Stillleben, oft reduziert bis zur Abstraktheit.

Sie schlagen einen Bogen zu den Gartenbildern Uli Lamps, die in ihren verschwimmenden Farblandschaften in mildem Grün und Ocker einen tiefen Frieden fühlbar machen mit ihrem Blick in das Andere der Kultur. Bezug zur Zeit haben auch die auf schlanken Stelen montierten „Helden“ des Weitersweilerer Künstlers, fein ausformulierte plastische Arbeiten, die nicht mythologischen, sondern den stilleren „Alltagshelden“ gewidmet sind. Zentraler Blickpunkt seines Ausstellungsbeitrags: das handwerklich gediegen gearbeitete Paradies- und Höllentor mit den acht eingefügten Metallreliefs mit biblischen Szenen und den Fragen, die sie aufwerfen zum Umgang mit Flüchtlingen.

Das Sehen selbst als künstlerisches Thema

Natur hat sich auch Elsa Vogt-Ramachers zum Thema genommen, dynamisch, kontrastreich, mit stark abstrahiertem Zugang zum Elementaren und einer gebrocheneren Art von Natur. Von Anja Hantelmann sind drei großformatige Tempera-Gemälde zu sehen, die unterschiedliche Szenen „Am Fenster“ zeigen. Im Kontext der Ausstellung mag man darin das Eingesperrtsein, das Zurückgeworfensein auf geschlossene Räume herausfühlen, auch wenn die Künstlerin selbst darauf nicht hindeutet, die Arbeiten seien Teile eines Prozesses, der auf einer Performance beruhe.

Auf einem ganz anderen Schauplatz ist Edgar Diehl unterwegs. Zuhause in Wiesbaden und Ruppertsecken, stehe er für konkrete Kunst, der es nur auf Form, Farbe und Interaktion ankomme, so Geller. Diehl zeigt Bilder mit Mustern und Strukturen, die auf eine Irritation des Sehsinnes hindeuten und damit den physiologischen Vorgang des Sehen selbst zum künstlerischen Thema machen.

Weitere bildhauerische und plastische Blickfänge bietet Wolf Münninghoff, der modular aufgebaute Holzarbeiten zeigt, also solche, die sich durch Umstecken der Teile auch verändern lassen. Bronzen mit archaischen Figuren, die zu „Durchsichten“ einladen, steuert Elsa Vogt-Ramachers bei. Im hinteren Teil der Kundenhalle schließlich, durch Leintücher verhängt und abgedunkelt, kommt Reinhard Geller selbst visuell und akustisch zu Wort mit seiner die Sinne fesselnden Videokunst, die den Betrachter in einen Strudel aus Bildern aufsaugt und mitnimmt auf eine kosmische Reise zu den Ausgangspunkten von allem, dem Big Bang und der von ihm ausgehenden schäumenden Brandung des Seins.

Internet: Körnchen in einer „großen Staubwolke“

Die erste Vernissage nach langer Zeit war für Geller eingangs Anlass, zur Kulturpolitik der Corona-Zeit Stellung zu nehmen. So bewundert sie international sei, so sei sie doch zunächst und vor allem Förderung für Hochkultur, merkte er an. Anders sei es in der großen freien Kulturszene, die die Basis des Kulturlebens sei. „Man streut an ganz vielen Stellen kleine Brocken und hofft, dass die gefunden worden“, so Geller, der aber auch anerkannte, dass die Förderung im Laufe der Zeit besser geworden sei. Zuletzt habe nur eine Woche gelegen zwischen Förderantrag und Eingang des Geldes. Von der neuen Landesregierung erhoffe er sich nun ein Kulturfördergesetz.

Digitalisierung sprach Geller als das andere große Thema dieser Zeit an. Auch die Kunst sei aufgefordert gewesen, „sich über das Internet sichtbar zu machen“. Viel sei da geschehen, doch auch mit der Erkenntnis, dass hier kein Marktplatz sei, auf dem sich Wert generieren ließe. Zudem sei das Internet wie eine „große Staubwolke, in der jeder nur ein kleines Körnchen“ sei. Umso schwerer sei es, Aufmerksamkeit zu finden im großen und unregulierten digitalen Grundrauschen. „Wir tun das, sind auch im Internet präsent. Das kann aber niemals Ersatz sein für das, was wir hier tun“ – also sich leibhaftig vor Bilder stellen, schauen was das Licht mit ihnen tut, die Atmosphäre in sich aufnehmen, Kunst im Kontext von Begegnung erleben. „Wir brauchen die Begegnung, das ist das menschliche an der Kunst.“

Bleibt nachzutragen, was hat es auf sich mit „Hello again“ und dem erwähnten Doppelsinn. „Hello again“, so Geller, sei Titel eines Schlagers von Howard Carpendale – der aber eigentlich „Alone again“ heißen sollte. Und das, so Geller, wolle man ja nun nicht mehr.

