Zur Zeit haben die Amateurfußballer eigentlich noch Sommerpause, trotzdem gibt es in Gauersheim vom 14. bis 23. Juli an fünf Abenden Fußball satt.

Möglich macht dies das „Helles“-Steuerwald-Gedächtnisturnier der Spielvereinigung Gauersheim. Die traditionelle Sportwoche für aktive Fußballmannschaften gibt es schon seit 1991 ohne Unterbrechung – abgesehen von Corona. 2004 wurde sie zum Gedenken an das verstorbene Gauersheimer Fußballidol Helmut „Helles“ Steuerwald umbenannt und findet heuer zum 18. Mal unter diesem Namen statt.

Vor einigen Jahren haben die Verantwortlichen der Spielvereinigung bei der Durchführung des Turniers einen neuen Weg eingeschlagen, um die Veranstaltung kompakter und spannender zu machen. Die Spielzeit wurde auf einmal 45 Minuten verkürzt, und so können die in Dreiergruppen eingeteilten Mannschaften ihre Gruppenspiele an einem Abend durchführen. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinal- und anschließenden Endspiele, die am Sonntag, 23. Juli stattfinden. Auch die dauern nur jeweils 45 Minuten.

Favorit Titelverteidiger SV Obersülzen

Das Teilnehmerfeld ist geografisch, aber auch nach Spielklassen bunt gemischt. Neben Mannschaften aus der direkten Nachbarschaft nehmen auch Vereine aus dem Raum Grünstadt, Worms und Alzey teil. Als einer der Favoriten darf sicher der Titelverteidiger SV Obersülzen angesehen werden. Die Vorderpfälzer sind in der vergangenen Saison Meister der A-Klasse Rheinpfalz geworden und in die Bezirksliga Vorderpfalz aufgestiegen. Der SVO duelliert sich in der Gruppe B mit einem weiteren Meister, nämlich der TSG Zellertal, die als Primus der B- in die A-Klasse aufgestiegen ist. Spannend ist dabei sicher auch zu sehen, wie sich die TSG mit ihrem neuen Spielertrainer Rico Sprenger präsentiert. Roland Eifler, der Meistertrainer der TSG, steht jetzt beim TSV Ebertsheim (B-Klasse Rhein-Pfalz) unter Vertrag, der die Gruppe komplettiert.

In der Gruppe C wird es interessant zu sehen sein, wie sich die U19 des TSV Gau-Odernheim behaupten kann. Die belegte in der vergangenen Saison einen guten siebten Platz in der Verbandsliga. Allerdings erwartet die Nachwuchskicker mit dem SV Gundersweiler eine gestandene und routinierte A-Klassenmannschaft. Der zweiten Mannschaft der SG Stetten/Gauersheim, einziger C-Ligist, dürfte hier nur die Außenseiterrolle bleiben.

Derbyzeit in der Gruppe D

Mehr Lokalderby geht nicht, heißt es in der Gruppe D. Hier stehen sich der TuS Stetten, die TSG Albisheim und die SpVgg Gauersheim gegenüber. Die Gastgeber (A-Klasse) wollen bei ihrem eigenen Turnier natürlich möglichst ins Halbfinale kommen, was aber alles andere als leicht werden wird. Wie weit die neuformierte Albisheimer Mannschaft (B-Klasse), die von Gerhard Kotysch trainiert wird, schon ist, bleibt abzuwarten. Ganz sicher werden sich aber auch die Stetter „Löwen“ (B-Klasse), die auch in der kommenden Saison von Johannes Henrich trainiert werden, nicht kampflos ergeben.

Den Anfang der Turnierspiele macht am Freitag, 14. Juli die Gruppe A, die ausgeglichen besetzt scheint. Der TuS Bolanden hat unter Trainer Jörg Bechtel einen formidable Rückserie gespielt und ist auf Platz fünf der B-Klasse gelandet. Die zweite Mannschaft des TuS Steinbach hat in ihrer ersten Saison als Tabellenzehnter souverän den Klassenverbleib geschafft und wird in der neuen Saison vom Gauersheimer Robin Reiß und Vorgänger von Bechtel, trainiert. Komplettiert wird die Gruppe durch die SG Westhofen (A-Klasse Alzey-Worms). Um 19 Uhr spielt zuerst Bolanden gegen Steinbach II, um 20 dann Westhofen gegen den Verlierer und um 21 Uhr gegen den Sieger des ersten Spiels.

Am Sonntag, 16. Juli spielt dann die Gruppe B. Um 16 Uhr trifft Ebertsheim auf Zellertal und um 17 beziehungsweise 18 Uhr Obersülzen auf den Verlierer und den Sieger des ersten Spiels.

Spielplan

Freitag, 14. Juli: 19 Uhr Bolanden – Steinbach 2, 20 Uhr Westhofen – Verlierer erstes Spiel, 21 Uhr Sieger erstes Spiel – Westhofen

Sonntag, 16. Juli: 16 Uhr Ebertsheim – Zellertal, 17 Uhr, Obersülzen – Verlierer, 18 Uhr Sieger – Obersülzen

Mittwoch, 19. Juli: 19 Uhr Stetten/Gauersheim 2 – Gau-Odernheim U19, 20 Uhr Gundersweiler – Verlierer, 21 Uhr Gundersweiler – Sieger

Donnerstag, 20. Juli: 19 Uhr Stetten – Albisheim, 20 Uhr Gauersheim – Verlierer, 21 Uhr Sieger – Gauersheim

Sonntag, 23. Juli: 16 Uhr Halbfinale (Sieger A – Sieger B), 17 Uhr Halbfinale (Sieger C – Sieger D), 18 Uhr Spiel um Platz drei, 19 Uhr Endspiel.