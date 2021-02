Deutlich wahrnehmbare Sprühgeräusche meldete ein aufmerksamer Anwohner der Schloßstraße in Kirchheimbolanden am frühen Donnerstagmorgen der Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung können an einer Hauswand mehrere Schriftzüge, unter anderem „ANTIFA ZONE FICK NAZIS“, festgestellt werden. Es soll sich um zwei männliche, schwarzgekleidete Personen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter 06352 911-100 entgegen.