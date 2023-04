Aus dem Titelrennen in der A-Klasse ist der SV Gundersweiler raus. Am Samstagnachmittag (16 Uhr) bietet sich allerdings die Chance, im Derby Liga-Primus ASV Winnweiler ein Bein zu stellen. Unter Zugzwang steht derweil die SpVgg Gauersheim.

15 Punkte liegen zwischen dem Spitzenreiter und dem gastgebenden SVG, der spätestens nach der jüngsten 0:3-Niederlage in Otterberg nur noch um die goldene Ananas spielt. Bleibt die Motivation, den Donnersberg-Rivalen aus Winnweiler zu ärgern und sich für die 4:1-Derby-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren.

Auf dem Papier geht der ASV als klarer Favorit in die Partie. Ein guter, breiter Kader und bis auf die überraschende Heimniederlage gegen Ramsen konstant gute Leistungen sprechen für die Mannschaft von Spielertrainer Waldemar Schneider und den direkten Wiederaufstieg. Gundersweiler dagegen hat wie viele Teams in den Amateurklassen große personelle Probleme und muss nun auch noch gesperrte Akteure ersetzen.

Zum Siegen verdammt

In der Winterpause sich quantitativ und qualitativ verstärken konnte sich indes die SpVgg Gauersheim. Nach zwei Siegen in Folge war die 0:1-Heimniederlage am Donnerstagabend gegen Abstiegskonkurrent Morlautern/Enkenbach ein enttäuschender Rückschritt. Gegen Tabellennachbar SV Wiesenthalerhof ist die Steuerwald-Truppe am Montagnachmittag (15 Uhr), erneut vor heimischer Kulisse, dann quasi zum Siegen verdammt, wenn das Ziel Klassenerhalt erreicht werden soll.

Im Abstiegskampf befindet sich auch der TuS Steinbach/SV Börrstadt II. Am Samstagnachmittag (16 Uhr) gastiert die Verbandsliga-Reserve beim TuS Göllheim. Zeitgleich empfängt der TuS Ramsen die TSG Kaiserslautern. Die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach ist über Ostern spielfrei.