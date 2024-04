Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im kommenden Schuljahr findet voraussichtlich an drei Grundschulen in der VG Nordpfälzer Land der Unterricht zumindest teilweise in Containern statt. Während dies in Imsweiler einer ungewöhnlichen Kinderflut geschuldet ist, gibt es in Waldgrehweiler und Münsterappel dafür weniger erfreuliche Gründe.

Wenn in Rheinland-Pfalz am 26. August nach den Sommerferien das Schuljahr 2024/25 beginnt, dann werden an den Grundschulen in Waldgrehweiler und Imsweiler manche der Kinder in Containern unterrichtet.