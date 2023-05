Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Japan, so erzählt sie amüsiert von ihrer ausgedehnten Lesereise, schliefen viele Zuhörer, während man vortrage. Man gehe dort eben in eine Veranstaltung, um in der guten Schwingung mit anderen auszuruhen. Und die tiefsten Schläfer, lacht Nora Gomringer ihr etwas raues, sinnliches Lachen, stellten am Schluss die besten Fragen. Im Blauen Haus auf dem Weierhof schlief aber niemand am Samstagabend.

Hellwach, ergriffen, nachdenklich, schmunzelnd lauschte das Publikum dieser außerordentlichen Sprach-Künstlerin, die im Vortrag alle Register der Darstellung zieht. Auch wurden, Gott