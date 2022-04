Die Deutsche Glasfaser startet in dieser Woche die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Marnheim. Bei den Arbeiten werden die Leerrohre mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen. So können im späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten werden die Gehwege und Straßen endgültig wiederhergestellt. Wann die Bauarbeiten in welcher Straße stattfinden, soll per Posteinwurf mitgeteilt werden.