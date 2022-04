Wie das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises mitteilt, wurden in den vergangenen Tagen 254 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Dabei handelt es sich um 98 Meldungen vom Dienstag, 74 Meldungen vom Montag, 75 vom Freitag und sieben Meldungen vom Donnerstag. Aktive Covid-19-Fälle gibt es aktuell 965. Elf Erkrankte werden derzeit stationär behandelt. Die Anzahl der Infizierten insgesamt ist auf 19.983 gestiegen. Genesen sind 18.912 Personen, gestorben sind 106. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1072,3 die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz, die sich nach der Zahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle je 100.000 Einwohnern bemisst, bei 8,29. Die meisten Erkrankungsfälle im Kreis gibt es derzeit mit 263 bekannten Fällen in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, die wenigsten mit 134 in der VG Eisenberg.