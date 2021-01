Einen Diebstahl in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt meldet die Polizei. Demnach wurde am Donnerstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr der Geldbeutel einer Kundin aus deren Handtasche entwendet. Die Handtasche befand sich während ihres Einkaufs im Einkaufswagen, so die Polizei, die um Zeugenhinweise bittet unter Telefon 06352 911-0.