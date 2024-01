Eine Spende in Höhe von 1500 Euro hat das Weingut Bescher aus Einselthum an die Kinderkrebshilfe Mainz überreicht. Das Geld wurde während einer Lichterfahrt der Landwirte im Dezember gesammelt.

Entstanden sind die sogenannten Lichtfahrten zu Corona-Zeiten. Mit ihren beleuchteten Traktoren und Landmaschinen schenkten die Landwirte vielen Menschen ein Funken Hoffnung in schwierigen Zeiten und sorgten vor allem für leuchtende Kinderaugen. Die Tradition wurde vielerorts auch nach Ende der Pandemie beibehalten – um den vielen Zuschauern entlang der Strecke eine Freude zu machen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, aber auch – wie bei den aktuellen Protesten –, um auf die Belange und die Bedeutung der Bauern aufmerksam zu machen.

In diesem Winter sind die Lichterfahrten jedoch in etlichen Gegenden ausgefallen, unter anderem aufgrund der hohen bürokratischen Hürden. Im Zellertal hat man die noch junge Tradition jedoch beibehalten: Am 10. Dezember zog der leuchtende und blinkende Tross durch die Straßen – nicht nur zur Begeisterung der kleinen Kiebitze, die an diesem Abend länger wachbleiben durften.

Familie und Freunde müssen mit anpacken

Helke und Olaf Bescher, Inhaber des gleichnamigen Weinguts in Einselthum, haben sich dieses Schauspiel ebenfalls nicht entgehen lassen. Aber mehr noch: Um die vielen Menschen entlang der Zugroute zu versorgen, haben sie einen Stand aufgebaut und Glühwein, Würstchen und Burger für einen guten Zweck zum Verkauf angeboten. Der Andrang war so groß, dass kurzfristig noch Familienmitglieder und Freunde als Helfer akquiriert werden mussten – am laufenden Band gingen Getränke und Speisen über die Theke.

Der Aufwand hat sich gelohnt: 1200 Euro sind an diesem Abend zusammengekommen, das Ehepaar Bescher hat den Betrag auf 1500 Euro aufgerundet. Den entsprechenden Scheck haben Helke und Olaf Bescher nun in der Geschäftsstelle an Vertreter der Kinderkrebshilfe Mainz überreicht. Diese zeigten sich sehr dankbar für die Spende – und drücken die Daumen, dass die „rollende Lichtershow“ auch 2024 stattfinden kann.