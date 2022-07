Seit 1991 wird auf dem Rasen in Gauersheim die Sportwoche veranstaltet. 2004 wurde ihr der Name „Helles“ Steuerwald-Gedächtnisturnier gegeben. Am Sonntag geht es nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder mit dem Vorbereitungsturnier los.

Die Vorfreude auf das Turnier nach zweijähriger Corona-Pause ist in jedem Fall groß. „Ja sehr groß, das hat man schon am vergangenen Wochenende bei den Juniorenturnieren gespürt. Endlich ist hier wieder Leben und die Vereinskasse kann etwas gefüllt werden“, sagt Pressewart und Ur-Gauersheimer Erhard Besler.

Er hat auch schon einen Favoriten unter den neun teilnehmenden Mannschaften, die in drei Gruppen aufgeteilt werden, ausgemacht. „Der SV Obersülzen hat in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga Vorderpfalz verpasst und ist damit sicherlich ein heißer Anwärter auf den Wanderpokal. Aber auch die TSG Zellertal zeigt auf unserer Sportwoche immer gute Leistungen.“

Das „Helles“ Steuerwald-Gedächtnisturnier hat einige Besonderheiten zu bieten. Da ist zum einen die Spielzeit. „Es wird nicht wie üblich 90 Minuten gespielt, sondern nur einmal 45 Minuten. Das bedeutet, dass die jeweiligen Gruppen mit drei Mannschaften, ihr Programm an einem Abend bestreiten können und direkt wissen, ob sie sich für das Halbfinale qualifiziert haben“, erklärt Besler, der früher selbst im Verein aktiv gespielt hat. Der Modus habe sich zuletzt vor der Corona-Pause bewährt und soll deshalb beibehalten werden.

Das Turnier startet am Sonntag um 15.30 Uhr mit der Gruppe A und dem Spiel SG Leiningerland gegen die TSG Zellertal. Im Anschluss spielt dann die gastgebende SpVgg Gauersheim zunächst gegen den Verlierer des ersten Spiels und dann gegen den Sieger.

Die Gruppe B spielt am Dienstag, 19. Juli, ab 19 Uhr. Zunächst treffen der TuS Bolanden und die SG Gauersheim/Stetten II aufeinander. Anschließend greift der TuS Ramsen mit dem Spiel gegen den Verlierer ein und misst sich anschließend mit dem Sieger.

Den Abschluss der Vorrunde bildet der Spieltag der Gruppe C am Donnerstag, 21. Juli, ab 19 Uhr. Zu Beginn steht die Partie TuS Stetten gegen TSG Albisheim auf dem Programm. Zunächst der Verlierer und anschließend der Sieger dieser Partie treffen dann auf den SV Obersülzen.

Die Halbfinal- und Finalspiele finden am Sonntag, 24. Juli, ab 15 Uhr statt. Der Turniersieger wird gegen 19 Uhr feststehen.

Zur Sache: Die Sieger der Gauersheimer Sportwoche seit 1991

1991: TuS Hochspeyer, 1992/1993: SpVgg Gauersheim, 1994/1995/1996: VfR Grünstadt, 1997: TSG Albisheim, 1998: VfR Grünstadt, 1999: TSG Albisheim, 2000: SV Gundersweiler, 2001: SV Obersülzen, 2002: TuS Steinbach, 2003/2004: TuS Altleiningen, 2005/2006/2007: TuS Rüssingen, 2008: TSG Zellertal, 2009: TuS Rüssingen, 2010: FV Rockenhausen, 2011: TuS Rüssingen, 2012: SG Wiesbachtal, 2013: TuS Bolanden, 2014: TuS Steinbach, 2015/2016: FV Weilerbach, 2017: SV Gundersweiler, 2018: SG Kirchheimbolanden/Orbis II, 2019: TSG Zellertal