Schauen Sie die WM oder nicht? Noch nie hat diese Frage zu so vielen Diskussionen geführt wie im Jahr 2022. Wir hören im Donnersbergkreis nach.

Für etwas, das Fifa und Politik zu verantworten haben, will er sich selbst nicht bestrafen. Und deshalb schaut der ehemalige Fußballspieler und Trainer des FV Rockenhausen, Walter Paul, so gut wie jede WM-Partie. „Da hätte man vor zwölf Jahren nachhaken sollen und nicht im Nachhinein. Das ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Ich verfolge leidenschaftlich gerne Fußball und habe Zeit. Warum sollte ich also darauf verzichten?“, fragt der pensionierte Lehrer, der als Urgestein der Rockenhausener Realschule gilt. Aufgrund der suboptimalen Vorbereitung habe er keine großen Erwartungen an die Deutsche Nationalmannschaft gehabt – und fand die Leistungen in der Vorrunde gar nicht so schlecht. „Alle Gegentore waren eben schlampig verteidigt, Schlotterbeck halte ich auf diesem Niveau für nicht geeignet und zu ungestüm. Und: Wieso spielt Hofmann nicht?“ Die mangelnde Qualität in der Defensive – der Hauptgrund für das erneute Vorrunden-Aus. Der in Kerzenheim wohnende 82-Jährige wird die WM auch ohne deutsche Beteiligung weiter verfolgen …

Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves ist nicht in WM-Stimmung.