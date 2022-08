Wer am kommenden Freitag das zweite Heimspiel des 1. FCK miterleben will und nahe der Alsenzbahnstrecke wohnt, kann getrost mit dem Zug nach Kaiserslautern fahren. Denn dank eines zusätzlichen Zuges ist die späte Heimreise gesichert. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mitteilt, wird anlässlich des Zweit-Bundesliga-Spiels am Freitag, 12. August, ein Zug außerplanmäßig vom Lauterer Hauptbahnhof aus bis nach Bingen fahren.

Der Zug soll sich um 21.30 Uhr in Bewegung setzen und damit für Besucher des Spiels gegen den SC Paderborn noch gut erreichbar. Der Zusatzzug fährt zunächst durch bis Enkenbach-Alsenborn, um ab dort an jedem Haltepunkt zu stoppen. Bis nach Bad Kreuznach wird überall gehalten bis einschließlich Bad Kreuznach. Von dort geht es direkt weiter bis nach Bingen.

Eintrittskarte gilt auch als Zugticket

Ein zusätzlicher Zug wird laut VRN auch auf der Lautertalstrecke eingesetzt. Die Bahn fährt um 21.15 Uhr in Richtung Lauterecken und erreicht den Bahnhof Lauterecken-Grumbach voraussichtlich um 22.07 Uhr. Unterwegs wird an jeder dafür vorgesehenen Stelle gehalten. Weil am Freitagabend auch zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern wieder Bahnverkehr herrscht und ebenfalls zusätzliche Züge eingeplant sind, könnte sich die Verkehrssituation in Kaiserslautern gegenüber den bisherigen Heimpartien wieder etwas entspannen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Eintrittskarten fürs Spiel auch als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt Gültigkeit haben.