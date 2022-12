Wie erwartet hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen sein Heimspiel am Sonntagabend gegen die DJK Nieder-Olm II gewonnen. Wettkampfcharakter kam beim 98:65 (44:29) in der kleinen Realschulturnhalle allerdings nie wirklich auf – zu groß die Leistungsunterschiede beider Teams.

Neben der zurückeroberten Tabellenführung begrüßte der BBC drei weitere Neuzugänge. In Jamond Williams, Joshua Lacy und Jordan Greenleaf gaben drei US-Boys ihr Debüt, sodass Spielertrainer Key-Juan Hardin nun den erwünschten breiten Kader nahezu final zusammen hat. Erstmals konnte er zehn Spieler einsetzen – Jaylen Netterville und Osmond Tolai fehlten noch.

Die Gäste aus Rheinhessen traten dagegen dezimiert in Rockenhausen an und verfügten effektiv nur über sieben Akteure. Das spiegelte sich entsprechend auch auf dem Parkett wieder – das Kräftemessen geriet ziemlich einseitig. Nie hatte man als neutraler Zuschauer den Eindruck, dass die Reserve des Oberligisten in der Nordpfalz ernsthaft etwas mitnehmen könnte. Nach recht zähem und aus BBC-Sicht trostlosem Beginn, mit gerade einmal zwei Treffer in den ersten fünf Minuten, steigerten sich die Hausherren und führten zur Halbzeit bereits mit 15 Punkten (44:29).

Trainer bleibt weiter gelassen

28 und 26 Zähler gelangen den Fastbreakers im dritten und vierten Viertel. „Es war ein guter und wichtiger Sieg für das Team, aber wir haben noch einiges zu tun, um dahin zu kommen, wo wir sein wollen“, verweist Hardin auf die noch unzureichende Defensivarbeit und viele einfache Fehler. Chemie und gegenseitiges Vertrauen müssen weiter aufgebaut werden, gerade weil wieder drei Neue ins Team gekommen sind. „Das wird mit der Zeit kommen. Dieses Team hat keine Grenzen. Ich bin mir sicher, in den kommenden Wochen werden Intensität und Effizienz für uns als Gruppe sprechen.“ Der Coach selbst verzichtete am Wochenende auf einen Einsatz – angesichts der klaren Verhältnisse auch verständlich.

Williams, Lacy und Greenleaf fügten sich mit 17, 13 und acht Punkten ordentlich ein. Top-Scorer Rian Cripe, nach Verletzung und Urlaub zurück, markierte 20 und Kollege Jaeden Lewis 17 Zähler.

Letztes Spiel des Jahres

Immer wieder wurde das gegnerische Offensivspiel mit einem Foul gestoppt. Die Wurfquote der Gäste mit 38/16 war unterdurchschnittlich schlecht. Auch von außen strahlte Nieder-Olm II keine Gefahr aus. Den BBC-Cracks gelangen immerhin neun Dreier.

Hardin fordert für die kommenden Aufgaben und die Rückserie Leidenschaft und Intensität: „Unsere Gelassenheit auf dem Platz kann ein Schlüsselfaktor für unseren Erfolg sein, insbesondere gegen besser organisierte Teams.“ Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt Rockenhausen zum Jahresabschluss die TS Germersheim. Mit dem neunten Sieg aus dem dann zehnten Saisonspiel würden die Fastbreakers auf Rang eins überwintern und das Ziel Aufstieg weiter vorantreiben.

So spielten sie

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Cripe (20 Punkte), Lewis (17), Williams (17), Lacy (13), Greenleaf (8), Zellars (7), Cramme (5), Manz (4), Sanders (4), Woods (3)

Spielfilm: 19:14 (10.), 44:29 (20.), 72:53 (30.), 98:65 (40.) – Dreier: 9 - 1 – Freiwürfe: 18/9 - 38/16 – Mannschaftsfouls: 32 - 16