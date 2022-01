Wie geht es weiter im Volleyball-Spielbetrieb, wie geht es weiter beim Damenteam der TuS Alsenz? Am Donnerstagmittag kam, ziemlich kurzfristig vor dem geplanten Spieltag der TuS am Wochenende, die Entscheidung des Verbandsvorstandes und des -Spielausschusses. Es bleibt bei einem freiwilligen Spielbetrieb. Das führte direkt zur nächsten Absage.

Zusammengefasst wurde festgelegt, dass der bereits vor der Weihnachtspause eingeführte freiwillige Spielbetrieb bis 31. Januar aufrecht erhalten bleibt, außerdem soll die Spielrunde zur Abwicklung der ausgefallenen Begegnungen um zwei Monate bis Mai 2022 verlängert werden. Bei der Entscheidung des Volleyballverbandes Rheinland-Pfalz (VVRP) spielten folgende Dinge eine Rolle: Zum einen wurden die teils sehr konträren Meinungen in Verband und Vereinen berücksichtigt, ebenso die Aussagen der Politik und der Sportbünde, „den - vor allem für unsere Jugend - notwendigen Sport (auch für Mannschaften und in Innenräumen) weiterhin zu ermöglichen“, heißt es in einer Verbandsmitteilung. Unter Berücksichtigung strenger Regeln und Hygienemaßnahmen könne daher weiter Volleyball gespielt werden. Dennoch gebe es Unsicherheiten und Sorgen. Von diesen hatte auch Heß bereits im Dezember innerhalb seiner eigenen Mannschaft berichtet.

Corona-Fall beim Gegner

Der Spielbetrieb in Zuständigkeit des VVRP bleibt damit zwar grundsätzlich aufrechterhalten, Mannschaften können aber bis Ende des Monats ihre Spiele ohne Konsequenzen absagen. Nur der Staffelleiter und die betroffene Mannschaft müssen bis spätestens Mittwoch vor dem entsprechenden Spieltag informiert werden. Die abgesagten Spiele sollen bis Ende Mai 2022, an vom Spielausschuss festgelegten Terminen, nachgeholt werden. Damit wurde die Saison bereits jetzt verlängert.

Für die TuS Alsenz wäre es am Sonntag in Stadecken-Elsheim um Punkte gegangen. Die drei beteiligten Teams (Stadecken II, Osthofen, Alsenz) hatten bereits im Vorfeld des VVRP-Beschlusses vereinbart, zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben einen freiwilligen Corona-Test für alle, unabhängig vom Impfstatus, durchzuführen, berichtet Peter Heß.

Als TuS-Abteilungsleiter und Coach war er am Donnerstag gerade dabei die Verbandsinformation an seine Spielerinnen weiterzugeben und abzufragen, wer unter diesen Voraussetzungen spielen möchte, da traf eine E-Mail aus Stadecken ein. „Der Trainer des Ausrichters TSVgg Stadecken-Elsheim II, der Reserve des Regionalligisten, musste den Spieltag, trotz aller guten Vorsätze und Vorkehrungen, aufgrund eines positiven Corona-Befundes und entsprechender Quarantänemaßnahmen absagen“, so Heß. Mittlerweile sind alle neun Spiele der Rheinhessenliga am Wochenende abgesagt worden. Das Nachwuchsteam der TGM Gonsenheim VI hat bereits jetzt alle Januartermine gecancelt.

Der nächste Spieltag für die TuS-Damen, die das Training im neuen Jahr nach zweiwöchiger Pause in dieser Woche wieder aufgenommen haben, steht am 15. Januar beim Spitzenreiter TGM Mainz-Gonsenheim V an. Vorausgesetzt, die Entscheidungen des Bundes zum Thema Corona, beeinflussen den Sportbetrieb nicht noch ein mal.