Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig: Friedrich Strack wird vierter Ehrenbürger der Ortsgemeinde. Nicht nur seine langjährige Tätigkeit als Ortschef wird gelobt.

Auch darin waren sich die Ratsmitglieder einig: Friedrich „Friedel“ Strack war nicht nur über Jahrzehnte auf allen Ebenen in der Ortsgemeinde Albisheim uneigennützig aktiv, sondern auch außerhalb der Dorfgrenze sehr engagiert. Deshalb fasste das Gremium den einmütigen Beschluss, ihm in Würdigung seiner politischen, aber insbesondere auch seiner vielfältigen außerpolitischen Leistungen die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dieter Dietz (WAB) begründete den Antrag mit einer Vielzahl an Projekten, an denen Strack in den 20 Jahren als Ortsbürgermeister beteiligt war oder die er federführend auf den Weg gebracht hat. Als jüngstes Beispiel nannte Dietz die Ansiedlung einer allgemeinmedizinischen Praxis, der Strack noch kurz vor Ende seiner Amtszeit den Weg geebnet habe.

„Nie Dinge abgeschoben“

Doch nicht nur in „seiner“ Ortsgemeinde sei er politisch aktiv gewesen, sondern er habe Albisheim auch auf Verbandsgemeindeebene, als VG-Ratsmitglied und -Beigeordneter sowie als Mitglied des Kreistages vertreten. Des weiteren legte Dietz dem Gemeinderat eine vierseitige Aufzählung Stracks außerpolitischen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen und Einrichtungen vor. „Ich habe als Ratsmitglied Glück gehabt, mit Strack als Bürgermeister vieles gemeinsam auf den Weg gebracht zu haben. Trotz Gegenwind und unangenehmen Aufgaben hat er nie aufgegeben oder Angelegenheiten mit den Worten: ’Verwaltung, tu du das’ abgeschoben. Er war immer da, uneigennützig zum Wohle der Gemeinde in vorderster Front“, begrüßte Beigeordneter Dieter Runck (SPD) die Entscheidung.

Ortsbürgermeister Ronald Zelt hob hervor, dass Stracks unermüdliches Engagement auf allen Ebenen der Gemeinde auch außerhalb der Politik die Verleihung der Ehrenbürgerschaft rechtfertige. Coronabedingt soll die Feierstunde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.