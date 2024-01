Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er bezeichnet sich selbst als Falkner der Herzen und erfreut mit seinen Greifvögeln Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in ganz Deutschland. Auch sein Besuch in der Tagespflege in Rockenhausen hinterlässt großen Eindruck.

„Eulenvater“ Achim Häfner aus Bisterschied ist inzwischen in vielen Einrichtungen bekannt. Mit seinen Greifvögeln besucht er beispielsweise Seniorenheime, Hospizstationen und