Jonte Jauß hat bei den Rahmenwettkämpfen zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am vergangenen Wochenende seine erst vor zwei Wochen aufgestellte Bestmarke überboten. Der 13-Jährige stieß die Kugel auf 11,47 Meter und verbessert sich damit auch in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

In der Halle in Ludwigshafen wurden die Wettkämpfe der U16 nicht nach Jahrgängen getrennt. So mussten sich die beiden Sportler des SV Börrstadt, die sich bei den Pfalzmeisterschaften vor zwei Wochen qualifiziert hatten, nicht nur mit den Athleten ihrer Altersklasse, den M14, sondern auch mit den ein Jahr älteren Startern messen. An den Start gingen Jonte Jauß und Jan Vollmar.

Jauß belegte mit seiner neuen persönlichen Bestweite von 11,47 Metern den vierten Platz bei insgesamt 14 Teilnehmern im Feld der Kugelstoßer. In seinem Jahrgang war er mit knapp drei Metern Abstand zum Zweiten der beste Kugelstoßer. Die Bestenliste M14 des DLV weist ihn nun auf Rang acht der 115 Athleten aus, gleichweit mit dem Drittplatzierten und zwei Zentimeter hinter dem Zweiten.

Als Mehrkämpfer startete er auch über 60 Meter und im Weitsprung, konnte sich aber nicht auf einem der vorderen Ränge platzieren. Jan Vollmar belegte in einem beherzten Lauf in der Endabrechnung der beiden Zeitläufe über 800 Meter Rang elf und war mit 2:36,73 Minuten nur unwesentlich langsamer als bei den Pfalzmeisterschaften. In seinem Jahrgang kam er als Sechster durchs Ziel.