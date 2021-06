Bei der im vorigen Herbst begonnenen Errichtung einer neuen Unkenbachbrücke beginnt am Montag der nächste Bauabschnitt. Dann ist die B 420 zwischen Unkenbach und Obermoschel in diesem Bereich nur halbseitig befahrbar, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Der Verkehr wird per Ampelschaltung geregelt und über die fertiggestellte „Südfahrbahn“ geführt. Dadurch können dann die Arbeiten an der Nordseite des Bauwerks, das die im Jahr 1938 errichtete Gewölbebrücke ersetzt, fortgeführt werden.

Die vermutlich bis Ende August andauernde Maßnahme ist notwendig, weil die veraltete Konstruktion massive Schäden aufwies, die nicht zu reparieren waren. Ebenfalls seit vergangenem Jahr wird parallel dazu in Obermoschel die Sauerborngrabenbrücke neu gebaut. Beide Projekte zusammen sind mit Kosten von 1,38 Millionen Euro veranschlagt.