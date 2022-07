Aufgeregt warteten rund 50 Abschlussschülerinnen und -schüler der Albert-Schweitzer-Realschule plus Winnweiler auf der Treppe des Festhauses Winnweiler. Gemeinsam hatten die neunte Berufsreife- und die zehnte Realschulklasse ihre Feier in den Wochen zuvor vorbereitet.

„Die Abgänger und Abgängerinnen haben ihre Sache gut gemacht!“, so die einhellige Meinung des Publikums nach rund zwei Stunden Programm mit einer tollen Atmosphäre. Unter dem Motto „Walk of fame“ führten das Moderatorenduo Elana Ohliger (10a) und Arnold Adamenko (9b) souverän durch den Abend.

Zu Beginn begrüßte Konrektor Joachim Junker die Gäste und wünschte den Abgängern, dass sie auf ihrem zukünftigen „Walk of fame“ stets die richtigen Entscheidungen treffen mögen. Ahmad Qader und Hasan Lawand (9b) berührten die Anwesenden mit kurdischen Klängen auf der Langhalslaute „Saz Tambur Baglama“ und der Conga. Das Lied, das sie sich ausgesucht hatten, handelte von der Trauer eines Vaters im Krieg. Dankbar zeigten sich die Schüler, dass sie an der Albert-Schweitzer-Schule Winnweiler gut aufgenommen wurden und bedauerten, dass es aktuell einen neuen Krieg gibt.

Etwas Wehmut

Als Vertreterin des Schulelternbeirats ging Birgit Günther auf die nach wie vor bestehende Corona-Situation an Schulen ein und bescheinigte den Anwesenden einen professionellen Umgang mit der Herausforderung. Mit „sadness and sorrow“ von Naruto und anderen Musikstücken begeisterten Erionda Klaiqi und Patrick Völker (beide 9b) am Flügel.

Die Reden der beiden Klassenleiterinnen Nicole Zenzen (10a) und Annette Hinz (9b) zeigten die besondere Beziehung zu den einzelnen Klassen. Hinz war stolz auf die Leistungen in ihrer Klasse, denn sechs Schülerinnen und Schüler haben die Voraussetzungen erfüllt, um in die 10. Klasse umgestuft werden zu können. Vertreter der 9. und 10. Klasse dankten ihren Lehrerinnen und Lehrern für die gute Unterstützung und blickten bereits jetzt schon etwas wehmütig bei dem Gedanken daran, dass mit dem heutigen Tag eine neue Zeit für sie beginnen würde.

Elisabeth Franck, erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Winnweiler, ermunterte die Jugendlichen, sich für gemeinsame gesellschaftliche Werte einzusetzen. Das sei in der heutigen Zeit besonders wichtig. Ordentlich „Action“ gab es auf der Bühne sowohl beim Fußballsolo von Ahmad Qader als auch beim gemeinsamen Tanz der Klassen 9b und 10a. Ein überraschendes Highlight war es, dass sich auch die Klassenleitungen in die Tanzgruppe einreihten und mit ihren Moves beeindruckten.

Innerhalb des Wahlpflichtfachs „Wirtschaft und Verwaltung“ hatten die Zehntklässler mehrere Produkte entworfen, hergestellt und dann auch mit einer ausgeklügelten Werbestrategie beworben. Das Gepa-Projekt, das einen Bezug zu fair gehandelten Produkten haben muss, wurde von Landrat Rainer Guth mit Urkunden und Buchpreisen ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen Johanna Klag, Elana Ohliger, Juana Schurawel und Michelle Schmidt freuten sich gemeinsam mit ihrem Lehrer Manuel Kirsch.

Am Ende der Feier standen die Zeugnisausgabe an und damit verbunden weitere Auszeichnungen. Die erste Vorsitzende des Fördervereins, Birgit Lehr, zeichnete die Klassenbesten der 9b, Tobias Baumgart und Ahmad Qader sowie Thorsten Eymann aus der 10a aus und überreichte ihnen vom Förderverein Gutscheine beziehungsweise Geschenke.

Physiklehrerin Sophie Schäfer überbrachte an Thorsten Eymann den Preis der Stiftung Pfalzmetall und Ahmad Qader wurde für besondere Leistungen im Fach Physik ausgezeichnet. Vertrauenslehrer Gregor Leda überreichte den Sozialpreis der Bildungsministerin Stefanie Hubig an Ahmad Qader, der ohne Deutschkenntnisse an die Schule kam und nun als Klassenbester abschnitt. Mit Anerkennung machte Gregor Leda deutlich, dass man mit Glauben an sich selbst und großer Motivation vieles erreichen kann.

Die Absolventen:

Amel Abdul Kader,

Arnold Adamenko, Leonie Baab, John Berg, Niclas Blaha, Chayenne Böhmer, Dominik Brauer, Neset Calisir, Hasan Dwiko, Jannis Eberhard, Robin Engel, Thorsten Eymann, Maxim Fromm, Bünyamin Gökce, Erion Hashani, Ole Haßlöcher, Niklas Hoffmann, Ian Hornbeck, Refaat Jan Ibash, Mustafa Kharfan, Johanna Klag, Erionda Klaiqi, Luca Kulinski, Paul Lakota, Hasan Lawand, Artur Ludwig, Jean Luca Marten, Melvin Müller, Pascal Müller, Paula Neufeld, Sevio Nofftz, Elana Ohliger, Ahliya Paulus, Sebastian Pfaffenrath, Ahmad Qader, Erione Ratkoceri, Elahe Rezaie, Kevin Richmond, Jan Salzmann, Marcel Scheidt, Justin Scheller, Michelle Schmidt, Lea Schneider, Juana Schurawel, Danial Sharifi Pishkhani, Ayman Shehata, Nawjodh Singh, David Specht, Patrick Völker

, Thomas Wolken.