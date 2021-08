Seit fast 15 Jahren lebt und arbeitet Denise Lorenz aus Winnweiler als Entwicklungshelferin in Guatemala. In Zentralamerika hat sie eine gänzlich andere Realität kennengelernt, als sie aus dem heimischen Donnersbergkreis gewohnt ist.

Als „hartes Pflaster“ beschreibt Denise Lorenz ihren Einstieg als Entwicklungshelferin in Guatemala. Seit beinahe 15 Jahren lebt und arbeitet die gebürtige Winnweilerin im zentralamerikanischen Staat. Ihre ersten acht Jahre verbrachte sie dabei in einer der sogenannten „roten Zonen“ des Landes mit vielen Gangs und Konflikten.

Für Magisterarbeit nach Zentralamerika

„Durch Zufall“ ist Lorenz nach Guatemala gekommen, wie sie sagt. 2003 bereiste sie das Land erstmals mit einer Studienfreundin. Nach ihrem Soziologie-, Pädagogik- und Spanischstudium in Mainz arbeitete Lorenz ab 2007 zunächst kurzzeitig in Peru. Von dort ging’s in ihre heutige Wahlheimat, wo sie bei verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, später dann auch im Bereich Entwicklungshilfe der deutschen Botschaft tätig war.

Diese Stelle gab die heute 39-Jährige dann aber wegen ihrer Schwangerschaft auf. Der Grund: „Ich wollte mir sechs Monate Zeit nehmen“, berichtet Lorenz. Was in Deutschland nicht wirklich anspruchsvoll klingt, ist in Guatemala aber fast unvorstellbar: Dort seien nur 90 Tage Mutterschutz üblich, berichtet Denise Lorenz.

„In Europa nicht wirklich präsent“

Mit Beginn der Corona-Pandemie trat sie ihren derzeitigen Posten an: als Entwicklungsleiterin der Organisation „People for Guatemala“. In Absprache mit der lokalen Bevölkerung organisiert sie Förder- und Spendengelder. Diese werden dann in die unterschiedlichsten Projekte investiert – und sorgen beispielsweise dafür, dass Arztpraxen betrieben werden können, dass ungiftige Heizöfen installiert werden oder dass sich mehr Menschen das Schulgeld leisten können.

Größtenteils kann sie ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen, in der Stadt Antigua im guatemaltekischen Hochland. Aber natürlich muss sie in ihrer Funktion auch immer wieder bei den Projekten vorbeischauen: Manche sind bis zu zweieinhalb Stunden von ihrem Wohnort entfernt. „Eigentlich sollte ich auch vier- bis fünfmal im Jahr in die USA reisen, um die Hauptsponsoren zu besuchen und Veranstaltungen zu organisieren“, erzählt Lorenz. Doch da hat Corona bislang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aus den USA und Kanada stammen auch die meisten Geldgeber der Organisation. „In Europa ist Guatemala nicht wirklich präsent“, sagt die Entwicklungshelferin.

Gesundheitssystem schon vor Corona mit Problemen

Die Probleme sind vielfältig „Die Gewaltrate ist hoch“, berichtet die 39-Jährige. „Es ist ein gefährliches und armes Land.“ Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation verschärft, weil viele Schüler nicht mehr zur Schule gegangen sind. „Viele davon werden auch nicht mehr zurückkehren“, befürchtet Lorenz. Nach Angaben der Unicef können rund 18 Prozent der Guatemalteken weder lesen noch schreiben.

Das Gesundheitssystem im Land sei schon vor der Pandemie kollabiert, sagt Denise Lorenz. Und blickt auf einen ihrer Projektstandorte: „Ohne die beiden von uns finanzierten Arztpraxen gäbe es dort gar nichts.“

Trotz der Kriminalität in dem zentralamerikanischen Land fühlt sich Lorenz sicher. „In der Dunkelheit fahren wir kein Auto, und es gibt überall Sicherheitsleute“, erzählt sie. Zudem achte die Bevölkerung darauf, dass den Helfern nichts passiert. „Es gibt viel Selbstjustiz.“ Doch auch die Dankbarkeit sei enorm. So werde nach der Installation eines Heizofens schon einmal das einzige Huhn zum Dank angeboten.

Einmal pro Jahr nach Hause in die Pfalz

Dennoch genießt sie es, sich beim Besuch in der Pfalz frei bewegen zu können. Um ihr Wohngebiet in Antigua zu betreten, müsse immer erst der Ausweis vorgelegt werden. „Erst dann wird man hineingelassen“, schildert sie die strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Bis zur Corona-Pandemie besuchte sie ihre alte Heimat einmal pro Jahr. Mit einem der Rückholflüge der Bundesregierung 2020 in die alte Heimat zu fliegen, lehnte sie ab. „Es fühlte sich falsch an, das Angebot zu nutzen, nur um hier Urlaub zu machen.“ Den Sommer 2021 nutzt Lorenz nun, um die ausgefallene Reise im Jahr zuvor nachzuholen. Es stehen zahlreiche Besuche bei Freunden für Denise Lorenz an. Und außerdem freut sich ihre Mutter, endlich den kleinen Enkel zu sehen.