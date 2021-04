Eine 88-Jährige aus Kirchheimbolanden erhielt am 1. April einen Anruf ihres angeblichen Enkels. Dieser sei in einer Notlage und bräuchte dringend Geld. Nach Angaben der Polizei wollte die ältere Dame daraufhin mit einem Taxi zur Bank fahren, um Geld abzuheben. Als sie dem Taxifahrer von dem Anruf erzählte, erkannte dieser die Betrugsmasche und überzeugte die Frau, zunächst mit einem weiteren Angehörigen darüber zu sprechen. Die 88-Jährige folgte dem Ratschlag und so wurde die Tat verhindert.