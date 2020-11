Unbekannte haben versucht, die Tür eines Hauses in Sippersfeld mit Brechwerkzeug aufzubrechen. Die Täter sind allerdings bereits an der verriegelten Tür gescheitert, wie die Polizei berichtet. Der Hauseigentümer meldete den Einbruchsversuch am Samstagabend, nachdem er bemerkt hatte, dass die Tür nicht mehr ordnungsgemäß zu schließen war. Die Polizei stellte Hebelspuren am Türrahmen fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro.