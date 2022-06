Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag in dem Wochenendgebiet „In den Wehenwiesen“ in zwei Wochenendhäuser eingebrochen. Im ersten Fall wurden bei einem Wochenendhaus in der Gemarkung Ruppertsecken ein Rollladen beschädigt, die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen und drei Angeln entwendet. Zudem wurde ein Lagerschuppen aufgebrochen, jedoch daraus nichts gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro beziffert. Im zweiten Fall wurde auf einem Nachbargrundstück in der Gemarkung Gerbach die Fensterscheibe eines Wochenendhauses eingeschlagen, und die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Wertgegenstände wurden nicht mitgenommen. Die Täter haben auf dem angeschlossenen Herd jedoch offensichtlich noch ein Reisfertiggericht zubereitet. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.