Schauspieler Rainer Furch und Autorin Madeleine Giese sowie das Duo ICstrings präsentieren am Freitag, 31. März, 20 Uhr, unter dem Titel „Wie Windeswehen in gemalten Bäumen“ ein musikalisch-literarisches Porträt der Dichterin Mascha Kaléko in der Stadthalle an der Orangerie.

„Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es.“ Mascha Kaléko, Jüdin, wurde 1912 in Galizien als Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter geboren. Sie wuchs in Berlin auf und war dort eine literarische Berühmtheit, bewundert unter anderem von Hermann Hesse und Thomas Mann. In den 1930er Jahren waren ihre ironischen, zärtlichen, melancholischen, sarkastischen „lyrischen Stenogramme“ in aller Munde, ihre wenigen Gedichtbände waren und sind wieder Bestseller. Wiewohl ihre Verse an Kästner, Tucholsky, Ringelnatz und Heine erinnern – ihr Ton ist unverwechselbar und macht süchtig. Vor den Nazis floh Mascha Kaléko 1938 mit ihrer Familie nach New York, lebte später in Israel und starb vereinsamt und nahezu vergessen in Zürich.

Die Soiree zeigt ein Portrait aus Briefen, Tagebuchnotizen, Erzählungen und Gedichten, gelesen von Madeleine Giese und Rainer Furch, begleitet und untermalt vom renommierten Duo ICstrings (Caroline Busser, Violoncello, und Ivan Knezevic, Violine). Der Abend ist Teil des Kulturwinters Kirchheimbolanden. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse erhältlich.