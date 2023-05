Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast 200 Kilogramm hat Jeanette Anthes gewogen. Heute sind es 130 Kilo weniger, und sie kann wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. Darüber berichtet sie in ihrem Blog „Ich bin dann mal so frei“ und will so anderen Leuten Motivation und Lebensfreude schenken. Was das Abnehmen in ihrem Leben alles bewirkt hat.

„Ich bin über viele Jahrzehnte mit einem wahnsinnigen Gewicht durch die Gegend gelaufen“, erzählt Jeanette Anthes. „In den schlimmsten Zeiten waren es fast 200 Kilo. Das