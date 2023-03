ROCKENHAUSEN. Die Saison in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz endet für den BBC Fastbreakers Rockenhausen an diesem Wochenende mit einem Doppelspieltag. Der TV Kirchheimbolanden ist auswärts ein letztes Mal gefordert.

Zunächst gastiert die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin am Samstag (20 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern II, dann am Sonntag (18 Uhr) bei der DJK Nieder-Olm II. Nach der 68:80-Niederlage vor drei Wochen bei der VT Zweibrücken war der BBC raus aus dem Titelrennen. Zum zweiten Mal in Folge beenden die Fastbreakers die Landesliga-Runde als Vizemeister. Doch es kam noch enttäuschender. Eine Woche darauf verpassten die Ährenstädter beim 1. FCK II den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Der Traum von einem Titel war dahin. Bei jenem Gegner tritt der BBC nun wieder an. Nur 22 Stunden später geht’s zum Saisonabschluss bei der DJK Nieder-Olm II. Immerhin geht die Korbjäger-Kanone wieder an einen BBC-Akteur. Rian Cripe heißt der Nachfolger von Jaeden Lewis.

In der Landesliga bestreiten die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden am Samstag (19 Uhr) das letzte Ligaspiel. Der TVK-Tross macht sich ins gut 80 Kilometer entfernte Germersheim auf. Die Krause-Lott-Schützlinge werden die Saison aller Voraussicht nach auf dem dritten Tabellenplatz abschließen. Bei einem Sieg bei der TS Germersheim hätten sie dann 26 Punkte. Die Mannschaft um Christoph Flachs stellt vor dem letzten Spieltag die zweitbeste Offensive und die drittbeste Defensive der Liga. „Wir haben diese Woche nochmal viel geworfen und Spielformen trainiert. Natürlich wollen wir das letzte Spiel der Saison gewinnen“, sagt Trainerin Eva Krause-Lott. Nächste Woche, nach dem Final-Four-Turnier im Pokal, verabschieden sich die Korbjäger dann endgültig in die Sommerpause.