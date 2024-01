Die RHEINPFALZ und die Kreisverwaltung wollen auch in diesem Jahr wieder die Sportler des vergangenen Jahres küren. Noch können Vorschläge für Kandidaten eingereicht werden. Aber nicht mehr lange: Es ist sozusagen die letzte Runde der Nominierung. Denn am Samstagabend endet die Nominierungsfrist.

Sportlerin, Sportler, Mannschaft, Talent, Trainer und Verein des Jahres 2023 – sie alle sollen bei der Wahl der Sportler des Jahres im Donnersbergkreis ausgezeichnet werden. Es geht darum, bei den Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften die Nachfolger von Leichtathletin Josefa Matheis (TSG Eisenberg), Motorsportler Jochen Stoll und den Crazy Jumpers der TSG Eisenberg zu finden. Ebenfalls gesucht wird der Verein des Jahres, der die Nachfolge des TuS Dannenfels antritt, das Talent des Jahres, das auf Judoka Devin Mäuser folgt und der Trainer des Jahres, der das Ehepaar Swetlana und Wladimir Werner von der TSG Eisenberg beerbt.

Bevor es aber dann zur großen Online-Abstimmung über die Sportler des Jahres 2023 kommen kann, müssen erst einmal die Kandidaten in den verschiedenen Kategorien feststehen. Und die können Sie als Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ weiterhin vorschlagen. Noch bis zum 27. Januar können Sie Ihre Vorschläge an die E-Mail-Adresse reddonn@rheinpfalz.de schicken. Gut wäre es dabei, den Vorschlag auch kurz zu begründen.

Kandidatenkür Mitte Februar

Alles, was, was zum Ende des Jahres 2023 in den Bilanzen stand, zählt. Denn die Erfolge, sei es auf dem Fußballplatz, beim Basketball, Handball, Volleyball, Tischtennis, im Kampfsport, Radsport, Reitsport, Motorsport oder in der Leichtathletik sollen gewürdigt werden bei der Wahl der Sportler des Jahres 2023. Also: Wer hat Sie im vergangenen Jahr besonders beeindruckt?

Auf unsere beiden bisherigen Aufrufe sind bereits zahlreiche Vorschläge von Ihnen eingegangen. Dafür schon einmal ein großes Dankeschön! Aber: Auch Vorschläge „auf den letzten Drücker“ werden noch berücksichtigt. Je mehr Nominierungen bei uns eingehen, desto besser. Denn sie sollen auch die Vielfalt des Sports im Donnersbergkreis widerspiegeln. Darum schicken Sie uns bitte weiter Ihre Vorschläge. Alle Ihre Vorschläge werden gesammelt und Mitte Februar vom Sportlerwahlbeirat des Donnersbergkreises unter die Lupe genommen. Aus der Liste mit Ihren Kandidaten werden dann bei den Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften die jeweils fünf Kandidaten ausgesucht, die in die Schlussabstimmung durch die Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ kommen.

Online-Abstimmung

Die Kandidaten werden dann in der RHEINPFALZ in Porträts vorgestellt. Danach können Sie sich in einer Online-Abstimmung für Ihre Sportlerin, Ihren Sportler und Ihre Mannschaft des Jahres entscheiden. Zugleich legt der Sportlerwahlbeirat bereits bei seiner Sitzung Mitte Februar das Talent, den Trainer oder die Trainerin und den Verein des Jahres fest. Auch diese werden dann nach und nach in Porträts vorgestellt.

INFO

Ihre Vorschläge können Sie per E-Mail

bis 27. Januar an die Adresse

reddonn@rheinpfalz.de schicken.