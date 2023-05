In Dannenfels beginnt am kommenden Samstag wieder die Konzertreihe „Donnersbergiade“. Veranstalterin Claudia Henninger will das Publikum mit drei Konzerten musikalisch in ganz unterschiedliche Welten entführen.

Das Jagdhaus im Ortsmittelpunkt von Dannenfels bildet die kulturelle Basis-Station der Veranstaltungsreihe „Donnersbergiade“, die in diesem Jahr am Samstag, 13. Mai, beginnt und bis Samstag, 1. Juli, dauert, kündigt Claudia Henninger an. Die Pianistin hatte mit ihrem Mann Fabian Lang das Gebäude 2018 übernommen und umgebaut. Der umgestaltete Saal biete in seiner neuen Form „auch für diejenigen eine Überraschung, die das ehemalige Jagdhaus, als Gasthaus und Sommerfrische erbaut im Jahr 1905, in Dannenfels schon länger kennen“, so Claudia Henninger. Der frühere Schankraum, wo Generationen von Gasthausbesuchern ihr Feierabendbier getrunken haben, ist nun Musikzimmer und Konzertort.

Harfenkonzert zum Auftakt

Die aus Wiesbaden stammende Klassikexpertin ist Pianistin und als Klavierpädagogin mit der Förderung Hochbegabter befasst, auch leitet sie als Intendantin das Musikfestival Rheinhessen, das sie selbst ins Leben gerufen hat. Die „Donnersbergiade“ gab es zuletzt 2021.

Die Konzertreihe, die vom Kultursommer Rheinland-Pfalz gefördert wird, steht dieses Mal unter dem Motto „Transatlantik“ und knüpft damit ans Kultursommermotto des Vorjahres an.

Organisiert im umgebauten Jagdhaus in Dannenfels Kultur: Pianistin Claudia Henninger. Foto: Stepan/Archiv

Auftakt ist am Samstag, 13. Mai, um 17 Uhr mit einem Konzert der Harfenistin Silke Aichhorn, die ihr Programm „Lebenslänglich frohlocken“ präsentiert – aus organisatorischen Gründen allerdings nicht im Jagdhaus selbst, sondern in der protestantische Kirche Dannenfels. Aichhorn wird zu ihrem musikalischen Programm auch aus ihrem gleichnamigen Buch Kostproben ihrer Erlebnisse aus dem Konzertbusiness geben. Zu erwarten sind laut Claudia Henninger „wahre Begebenheiten, pointiert, selbstironisch und mit umwerfend trockenem Humor von Silke Aichhorn vorgelesen und mit virtuosem Harfenspiel umrahmt“.

Tango aus Litauen

Weiter geht es dann im Juni. Mit „Exclusively Piazzolla!“ werden am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr die diesjährigen Artists in Residence aus Litauen – Dalia Dèdinskaitè, (Violine), Gleb Pyšniak (Cello) und Tadas Motiečius (Akkordeon) – auftreten. Im Mittelpunkt steht dabei der Tango Nuevo, den einst Astor Piazzolla entwickelte. Er verband Elemente der Klassik, der Neuen Musik und des Jazz, aber auch der argentinischen Folklore mit dem traditionellen Tango und modernisierte ihn somit.

Piazzollas Tango Nuevo sei „voller Romantik und Leidenschaft, Dramatik und Erotik und immer voller magischer Anziehungskraft“, so Henninger. Das Trio aus Litauen will beim Konzert die großen Klassiker des Tango Nuevo spielen.

Katalanisches zum Finale

Der katalanische Cellist Roger Morelló Ros wird danach am Samstag, 1. Juli, unter dem Titel „Hommage à Pablo Casals“ seinem legendären Landsmann ein sehr persönliches Konzert widmen. Angekündigt sind Werke katalanischer und spanischer Komponistinnen und Komponisten, Sarabanden von Johann Sebastian Bach und katalanische Volksweisen.

Die Konzerte am 23. Juni und am 1. Juli finden im Jagdhaus Dannenfels statt. Karten für jedes der drei Konzerte gibt es für 19 Euro im Vorverkauf (direkt über das Festivalbüro unter Telefon 0179 23 63 412 oder 06357 8880553) und für 24 Euro an der Abendkasse. Weitere Infos im Internet bietet die Seite www.donnersbergiade.de.

Termine

„Lebenslänglich frohlocken“,mit Silke Aichhorn, Harfe, am 13. Mai, 17 Uhr, protestantische Kirche in Dannenfels

„Exclusively Piazzolla! Tango nuevo“ mit Dalia Dėdinskaitė, Violine, Gleb Pyšniak, Cello, Tadas Motiečius, Akkordeon, am 23. Juni, 19.30 Uhr, im Jagdhaus in Dannenfels.