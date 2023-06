Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun ist es offiziell: Der Donnersberg hat das Prädikat Nationaler Geotop erhalten. Am Sonntag hat Landrat Rainer Guth das Zertifikat aus den Händen von Georg Weber, Leiter des Landesamts für Geologie und Bergbau, an der Weißen Grube in Imsbach entgegennehmen dürfen. Der freudige Anlass wurde mit einem Aktionstag in der Bergbauerlebniswelt gebührend gefeiert.

Hier ist etwas Besonderes los: Das war schon bei der Anfahrt zur Bergbauerlebniswelt zu spüren. Überall herrschte dichtes Gedränge, der Aktionstag rund um die Besucherbergwerke