Der SV Dielkirchen wird künftig mit einem eigenen Damenteam in der Bezirksliga vertreten sein. Die vergangenes Jahr ins Leben gerufene Truppe testet vor dem Saisonstart im August noch fleißig.

Ende April hat die neu gegründete Damen-Mannschaft des SV Dielkirchen ihr erstes Testspiel gegen die Freizeit-Damenmannschaft des SV Mehlbach bestritten. In ihren nagelneuen schwarz, grau-weiß gestreiften Trikots gewannen die Debütantinnen gleich mit 3:0. Zweimal Lara Bayer und Paula Klein erzielten die Tore. „Für das erste Spiel war das ganz gut, wenn man bedenkt, dass wir 60 Prozent dabei haben, die noch nie in einem Verein gespielt haben“, sagt SVD-Vorsitzender Oliver Herr, der vergangene Woche die Mannschaft offiziell beim Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) für die kommende Meisterschaftsrunde in der Bezirksliga gemeldet hat. Saisonstart wird voraussichtlich Ende August sein. Bis dahin seien noch weitere Testspiele geplant. „Wir haben schon Kontakt zu anderen Vereinen aufgenommen und warten noch auf Rückmeldung. Es ist nicht so einfach, etwas in der Nähe zu finden, da es nicht so viele Frauenmannschaften gibt“, sagt Herr. Am 10. Juli bekommt es das neue Team um 16 Uhr mit Landesligist Münchweiler zu tun, am 20. August soll um 16.30 Uhr ein Testspiel gegen den 1. FFC Kaiserslautern II stattfinden. Die zweite Lauterer Mannschaft spielt ebenfalls Bezirksliga. Beide Spiele finden auf dem Rasenplatz in Dielkirchen statt, weitere Partien sind in der Planung.