Die Kunstradfahrerinnen des Radfahrer-Vereins (RV) Bolanden konnten es kaum erwarten, wieder in die Pedale zu treten. Seit ein paar Wochen können sie wieder trainieren. Der RHEINPFALZ erzählen Eliana Lenhard, Emma Lickes und Klara und Paula Schlimmer was für Ziele sie in nächster Zeit haben.

Einen Kopfstand auf dem Sattel schaffen, Frontlenkerstand und Scherensprung beherrschen – das sind einige Ziele der jungen Kunstradfahrerinnen beim RV Bolanden. Ziele, die die vergangenen Monate für Eliana Lenhard, Klara Schlimmer und Emma Lickes (U11) sowie Paula Schlimmer (U13) in den vergangenen Monaten hinten anstehen musste. Denn ein Training war wegen Corona nicht möglich, das spezielle Fahrrad musste in der Halle warten. „Es war eine sehr, sehr blöde Zeit. Das Training, die Übungen und die Gemeinschaft haben mir gefehlt“, fasst Klara Schlimmer diese Phase zusammen. Auch die anderen vermissten ihren Sport, die Übungen und das Zusammensein. Mittlerweile sind jedoch alle vier wieder fleißig in der Trainingshalle unterwegs.

Die Motivation ist auf jeden Fall ungebrochen. Die vier wollen Herausforderungen meistern und neue Übungen erlernen. Allen geht es darum, sich zu verbessern. Emma Lickes motiviert sich damit, besser als ihre Konkurrentinnen sein zu wollen und Klara und Paula Schlimmer wollen in den nächsten Wettkämpfen unbedingt höhere Punktzahlen einfahren.

Schon zwischen drei und sechs Jahren dabei

Außenstehende bezeichnen das Kunstradfahren oft als „Tanzen auf dem Fahrrad“. Tatsächlich ist Kunstradfahren eine sehr ästhetische Sportart, vergleichbar mit Eiskunstlauf oder Kunstturnen; jedoch auf einem speziellen Drahtesel. Die Sportler entwickeln dabei Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Gewandtheit, Koordination und Konzentration.

Beim Einer-Kunstradfahren, in dem die vier Mädchen antreten, werden Übungen auf einem Spezialrad gezeigt – bis zu 30 innerhalb von fünf Minuten. Dabei wählen die Sportler aus einem umfangreichen Repertoire wie Drehungen, Übergänge oder Handstände. Wichtig ist die Verbindung zwischen Sportler und Rad. Je früher Kinder mit dem Kunstradfahren anfangen, desto besser klappt das. In Bolanden sind die vier jüngsten schon zwischen drei und sechs Jahren dabei. Paula Schlimmer als Älteste am längsten. Eliana Lenhard war früher schon oft in der Halle, sah die unterschiedlichen Übungen auf dem Rad und wollte diese seither alle erlernen. Paula Schlimmer war von den Einradfahrern am Kerweumzug so beeindruckt, dass sie zum Schnuppern kam. Am Anfang stand jedoch für alle, erst einmal das „Fahrradfahren“ auf den kleinen Spezialrädern neu zu erlernen.

Einmal zur DM?

Die Zukunftsziele der Nachwuchstalente sind vielfältig. Während Eliana Lenhard einen Kopfstand auf dem Sattel schaffen möchte, ist für Klara Schlimmer und Emma Lickes der Frontlenkerstand und Scherensprung ganz oben auf der Trainingsliste. Und Paula Schlimmer hat bereits das große Ziel ausgeschrieben: Einmal bei der Deutschen Meisterschaft mitfahren.

Nils erklärt: Kunstradfiguren

Hui, gerade sause ich wieder mit meinem Rad durch die Gegend – mit Helm natürlich. Dabei probiere ich auch manchmal ganz vorsichtig, freihändig zu fahren. Was Eliane, Emma, Klara und Paula auf dem Kunstrad machen, ist aber noch mal etwas ganz anderes. Auf dem Foto seht ihr zum Beispiel, wie Paula einen Seitenstand macht. So könnte ich sicher nie die Balance halten. Emma und Klara wollen gerne den Frontlenkerstand erlernen. Da stehen die Sportler wirklich nur auf dem geschwungenen Lenker! Bei anderen Übungen sitzen sie auch auf dem Lenker oder steuern ihn mit den Füßen. Das finde ich wirklich beeindruckend. Aber bitte denkt immer daran, dass das spezielle Fahrräder sind. Also nicht zu Hause nachmachen!