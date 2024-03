Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einselthum und die AfD: Seitdem bekannt wurde, dass sich die Partei für eine Veranstaltung ins Bürgerhaus eingeklagt hat, ist die Aufregung groß. Was tun, fragen sich viele in der Gemeinde. Whatsapp-Gruppen explodieren – und böse Erinnerungen an 2012 werden wach. Ein Ortsbesuch.

Margrit Dubicki nimmt kein Blatt vor den Mund und scheut sich nicht vor derben Worten. „Wir kotzen alle“, sagt sie. Grund ihres Ärgernisses ist die AfD. Der Kreisverband Donnersberg