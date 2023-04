Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende waren sich die Räte fast alle einig: Der Rettungshubschrauber Westpfalz kann in Imsweiler stationiert werden. Bei der Ratssitzung am Donnerstagabend bekam der Vertreter der ADAC-Luftrettung zunächst einige kritische Fragen, später dann das Okay. Er machte jedoch klar: Es werden auch noch andere Standorte geprüft.

Erst zehn Tage zuvor habe sich herauskristallisiert, dass Imsweiler nun doch Standort für den Rettungshubschrauber der Westpfalz werden könnte, berichtete Landrat Rainer Guth in der Imsweilerer