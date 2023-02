Mitte Februar ist Denise Seeger im Alter von 62 Jahren verstorben. Die Erzieherin war am 1. Februar genau 36 Jahre in der Steinborner Kindertagesstätte tätig und stand kurz vor dem Ruhestand.

„Sie war eine von allen geschätzte, liebevolle und lustige Kollegin, die ganz nah an den Kindern war“, charakterisieren die Mitarbeiterinnen der städtischen Kita die Verstorbene. Sie habe ob ihrer Berufserfahrung auf alles eine Antwort gehabt und bei der täglichen Arbeit mit ihrer unkomplizierten, offenen Art gepunktet. Denise Seeger hat Generationen von Kindern begleitet und viele Eltern der aktuellen Kindergartenkinder kannte sie ebenfalls schon aus deren eigener Kita-Zeit. Sie habe immer für eine gute Stimmung während der Arbeit gesorgt und viel Spaß an der Arbeit mit Kindern gehabt. Sie sei einfach ein liebenswerter Mensch, der von den Kindern und Eltern gemocht wurde, und die gute Seele des Kindergartens gewesen, so die Kolleginnen.

Vielfältiges Engagement für Kinder

Gute Ideen habe sie auch bei den Proben und Aufführungen der Theatergruppe „Donner und Doria“ eingebracht, wo Denise Seeger über zehn Jahre aktives Mitglied war. Neben der Arbeit engagierte sie sich im Vorstand des Fördervereins für die Belange des Kindergartens. Und auch in ihrer Freizeit setzte sich Denise Seeger für die Interessen von Kindern ein. Ab 2013 stand sie als ehrenamtliche Vorsitzende dem Deutschen Kinderschutzbund Donnersbergkreis vor und betreute den Kleiderladen im Eisenberger Rathaus mit. Während ihrer Amtszeit wurde in der Eisbachaue der erste „Platz der Kinderrechte“ in der Pfalz feierlich eingeweiht.

Ihr Vorpraktikum absolvierte Denise Seeger 1976/77 bereits in der Steinborner Einrichtung, besuchte dann bis 1979 die Fachschule für Sozialwesen in Ludwigshafen und leistete im Jahr danach ihr Anerkennungsjahr im protestantischen Kindergarten Grünstadt ab. In den folgenden Jahren war sie in den katholischen Kindergärten Stetten und Eisenberg tätig und kehrte 1987 wieder an die Kita Steinborn zurück, wo sie zeitweise die Leitung beziehungsweise die Stellvertretung übernahm. Die Verstorbene hinterlässt zwei erwachsene Söhne. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 9. März, auf dem Friedhof Eisenberg statt.