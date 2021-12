In der vergangenen Woche hat die Landesregierung entschieden, viele Innenbereiche vorerst nur noch für Genesene und Geimpfte zu öffnen, die zusätzlich einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen. Das gilt beispielsweise für Hotels, Gastronomie, Kinos oder auch Fitnessstudios. Nachfolgend eine Liste der momentanen Teststationen im Kreis, soweit sie auf der Internetseite der Landesregierung aufgeführt sind. Weitere Teststellen sind bereits in Planung.

VG Eisenberg

Eisenberg: Eistal-Apotheke (Kerzenheimer Straße 37), Terminvereinbarung unter Telefon 06351 7216; Arztpraxis Dr. Mahler (Neustraße 1a), Anmeldung unter Telefon 06351 1230909; Eco-Care Testzentrum (In den Geldäckern 2), Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr.

Kerzenheim: Testzentrum Mehrzweckhalle (An der Haardt), Montag bis Freitag 17.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 11.30 Uhr (ohne Termin).

Ramsen: Testzentrum AGTSV Ramsen (Hauptstraße 3), Montag und Mittwoch 17 bis 18.30 Uhr, Dienstag 17 bis 19 Uhr, Donnerstag 9 bis 11 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr, Freitag 18 bis 20.30 Uhr, Sonntag 11 bis 13 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr (ohne Termin).

VG Göllheim

Göllheim: Markt-Apotheke (Am Marktplatz 12), Terminvergabe im Internet unter www.markt-apotheke-goellheim.de, Zahnarztpraxis Sami Najaf (Goethestraße 9), Terminvereinbarung unter 06351 6700.

Weitersweiler: Testzentrum im Bürgertreff (Am Sportplatz 2), Terminvergabe unter Telefon 0157 80575057 oder per E-Mail an wir-testen@gemeinde-weitersweiler.de.

VG Kirchheimbolanden

Dannenfels: Arztpraxis Dr. Rolf Dietzel (Mittelstraße 5), Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, jeweils 11.30 bis 12.30 Uhr (keine Anmeldung notwendig).

Kirchheimbolanden: Testzentrum Grünstadt/Kirchheimbolanden (Kaiserstraße 1), Terminvereinbarung im Internet unter www.schnelltestzentrum-gruenstadt.de; MVZ Donnersberg (Dannenfelser Straße 36), Termine nach Absprache unter Telefon 06352 7537357; Arztpraxis Dr. Monika Barth (Im Vogelsang 20), Terminvereinbarung unter Telefon 06352 1821; Arztpraxis Dr. Nabil Hadidi (Husarenhof 2), Terminvereinbarung unter Telefon 06352 3791; Arztpraxis Jakupovic (Friedenstraße 33), Terminvereinbarung unter Telefon 06352 3690.

VG Nordpfälzer Land

Alsenz: Testzentrum Festhalle (Schulstraße 25), Sonntag 10 bis 11.30 Uhr; EHK Fellner (Niedermoscheler Straße 2/Firma Gampper), Terminvereinbarung unter Telefon 06361 9294439.

Finkenbach-Gersweiler: Testzentrum Moscheltal (Hauptstraße 33), Freitag 18.30 bis 20 Uhr.

Münsterappel: Testzentrum (Vordergasse 7), Dienstag und Donnerstag 18 bis 19.30 Uhr.

Rockenhausen: Testzentrum (Obermühle 1/Donnersberghalle), Montag 18 bis 20 Uhr; HNO-Praxis Dr. Maue (Rognacallee 8), Terminvereinbarung unter Telefon 06361 92230.

Sankt Alban: Testzentrum (Hauptstraße 1a), Mittwoch, 18 bis 19.30 Uhr).

Würzweiler: EHK Fellner (In der Rabenhol 1/Jugendraum), Terminvereinbarung unter Telefon 06361 9294439.

VG Winnweiler

Münchweiler: DRK-Testzentrum (Bahnpfad 1/Bürgerhaus), Montag, Freitag, Samstag jeweils 17 bis 19 Uhr (ohne Terminvergabe).

Winnweiler: DRK-Testzentrum (Schlossstraße 53), Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils 17 bis 19 Uhr (ohne Terminvergabe); Adler-Apotheke (Schlossstraße 50-52), Terminvereinbarung unter Telefon 06302 5355.

Infos

Eine Übersicht der Teststellen in Rheinland-Pfalz gibt es hier.