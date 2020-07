Abschied nehmen, hieß es am Freitag für rund 90 Kinder der Grundschule in Kirchheimbolanden.

Dass die Eltern dabei coronabedingt nicht an der offiziellen Schulfeier teilnehmen konnten, dass es kein Umarmen, kein Alles-Gute-Wünschen, keine Abschiedstränen geben durfte – das war nicht nur für die baldigen Fünfklässler bitter, auch die Eltern waren allesamt traurig darüber, dass sie ihren Kindern diesen Tag nicht zu einem besonderen machen konnten. Und das brachte einige von ihnen auf die Idee, nach offiziellem Schulende mit einer Luftballonaktion zu überraschen. Das große Loslassen fand – übrigens mit ökologisch wertvollen, weil abbaubaren Luftballons – in gebührendem Abstand vor der Schule statt. Bei strahlendem Sonnenschein stiegen die bunten Ballons hoch in den Himmel – vielleicht begleitet von manchem stillen Wunsch für die Zukunft der Kinder und vielen Dankeschön für die schöne Grundschulzeit.