Pfälzer Comedy mit Tim Poschmann vom Boulevardtheater Deidesheim gibt es am Donnerstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden. Als „De Winzer Bu“ tritt Poschmann unter dem Motto „Ja wo sinn se donn?“ auf.

Mit seinen Videos über die Pfalz und die Weinstraße erreichte Tim Poschmann bislang über 2,5 Millionen Menschen. Dabei zieht er auf satirische Weise über die in Strömen anreisenden Touristen im Pfälzerwald her. Besonders auf dem Kieker hat er dabei die pfälzischen Nachbarn, die Heidelberger wie auch die Saarländer.

Vorbild Juhnke

„Lachen hält gesund und dies zu jeder Zeit“, ist sein Motto. Poschmann zählt zu den meistgebuchten Schauspielern in der Region und spielt, wenn die Pandemie ihn nicht ausbremst, mehr als 200 Vorstellungen pro Jahr. Heinz Erhard, Harald Juhnke und Louis de Funès zählt er zu Vorbildern. Sein neues Programm heißt „Vor der Ehe wollt ich ewig leben!“ und beschäftigt sich mit Zwischenmenschlichem.

Karten für den Auftritt in Kirchheimbolanden kosten 21 Euro und sind bei der Tourist-Info sowie online erhältlich bei Reservix.