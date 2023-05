Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem Feuer im Juni 2019 ist die Turnhalle am Nordpfalz-Gymnasium in Kirchheimbolanden unbrauchbar. Dass er es war, der gezündelt hat, das hat der 18-Jährige vor Gericht zugegeben. Quittung: drei Jahre Jugendstrafe. Doch nicht allein der Brandstiftung wegen wollen Gericht und Staatsanwaltschaft den Mann so lange in Haft sehen.

Was den zum Tatzeitpunkt gerade mal 15 Jahre jungen Burschen bewegt haben mag, was in ihm vorgegangen ist und wie er sich womöglich vor Gericht gerechtfertigt hat: All dies bleibt für die Öffentlichkeit