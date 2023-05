Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem einstimmigen Beschluss, dem Integrationsprojekt „Weltoffene Kommune“ beizutreten, tat sich der Kreisausschuss deutlich schwerer mit dem weiteren Antrag der Grünen, sich auch dem Bündnis „Sichere Häfen“ anzuschließen. Das Thema, in dem es um die Not der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer geht, wurde an den Kreistag weitergereicht.

Mit einem Beitritt soll sich der Landkreis dazu bekennen, dass die Seenotrettung der Flüchtlinge eine humanitäre, moralisch gebotene Pflicht ist, und zugleich ihrer