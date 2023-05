Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endlich wieder eine Premiere mit dem Hausensemble des Blauen Hauses auf dem Weierhof. Und erwartungsgemäß war die erste Vorstellung nach pandemiebedingter Zwangspause von mehr als einem Jahr ausverkauft. Literatur- und Kulturhungrige strömten in froher Erwartung in das gut belüftete Theater, sicherten sich ihren Platz samt Getränk und guter Stimmung an den kleinen Tischen.

„Lerne lachen ohne zu weinen“ lautete der Titel des literarisch-musikalischen Abends, für den bei Bühnenbild, Regie und Gesamtleitung wieder Jolanthe Seidel-Zimmermann verantwortlich