Die Biker Against Mobbing (BAM), die aus dem Ramser Verein Lions Bikerhood for Kids entstanden sind, machen sich am Freitag auf ins von der Flutkatastrophe gebeutelte Ahrtal. Im Gepäck: Hunderte Nikolaustütchen und vier Autos.

Der Vorsitzende Volker Mücke sagt: „Wir finden die Aufbauleistung dort großartig, aber wir haben uns gefragt: Wo bleiben die Kinder?“ Ziel der Motorradfahrertruppe ist die Aloisius-Grundschule