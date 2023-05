Am Sonntag ging gegen 18 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein. Gemeldet wurde nach Polizeiangaben ein weißer Ford mit KIB-Kennzeichen, der starke Schlangenlinien fahre. Auf der L399 kurz vor Kirchheimbolanden sei es beinahe zu einem Unfall mit zwei Motorradfahrern gekommen. Auf Hup- und Lichtsignale der nachfolgenden Autofahrer habe der 73-jährige Fordfahrer nicht reagiert. Stattdessen habe er die Fahrt auf die K19 in Richtung Orbis fortgesetzt. Schließlich sei der Mann bis nach Morschheim gefahren, wo er sein Fahrzeug geparkt habe. Dort wurde er gegen 18.20 Uhr von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei wurde ein Alkoholpegel von 1,53 Promille festgestellt. Der Mann muss sich laut Polizei wegen einer Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses verantworten. Die Polizei sucht die beiden Motorradfahrer, sie sollen sich unter Telefon 06352 911-2700 bei der Polizei in Kirchheimbolanden melden.