Die Adoptionsvermittlungsstelle bietet eine offene Abendsprechstunde für Bürger aus dem Donnersbergkreis, aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie aus dem Kreis Kusel an, die Interesse am Thema Adoption haben. Die erste Veranstaltung findet am Montag, 27. März, von 18 bis 20 Uhr im Kaiserslauterer Rathaus Nord, Gebäudeteil B, statt (Eingang Benzinoring, Torbogen zum Innenhof).

Die gemeinsame Stelle der Adoptionsvermittlung berät seit 20 Jahren Menschen, die Berührung mit dem Thema Adoption haben: Adoptionsbewerber, Adoptivfamilien, Herkunftsfamilien, erwachsene Adoptierte. Und sie vermittelt Kinder in Adoptivfamilien. Bei den unverbindlichen Infoabenden besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infoabende sind für Mittwoch, 28. Juni, und Freitag, 18. August, geplant.