Der TV Kirchheimbolanden ist in der Basketball-Landesliga 2 am Wochenende klarer Außenseiter. Dennoch gehen „Kibos“ Korbjägerinnen optimistisch in das Heimspiel gegen den Tabellendritten TSG Maxdorf (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle der Realschule).

Der Sieg im Pokal kurz vor Weihnachten und der „Last-Minute-Erfolg“ nach Verlängerung zum Jahresauftakt in Worms geben der Mannschaft um Trainer Sven Radloff Selbstbewusstsein, den weiteren Saisonverlauf positiver als die Vorrunde zu gestalten.

Bei der knappen 37:46-Hinspielniederlage in Maxdorf hielt der TVK lange mit. Bereits damals hatte er eine Siegeschance, die die Nordpfälzerinnen jetzt nutzen wollen. Positiv stimmt auch, wie der TVK-Coach erklärt, dass die jungen Talente eine immer bessere Bindung im Erwachsenenbereich bekommen und gerade bei den beiden letzten Siegen bereits eine entscheidende Rolle spielten.

Der Nachwuchsbereich boomt

Diesen Weg möchte der Verein mittel- und langfristig voller Geduld weitergehen, da der Nachwuchsbereich aktuell boomt – auch bei den Mädchen – und sich auch weiterhin Jugendspielerinnen in den kommenden Jahren für die Damenmannschaft empfehlen werden, so Radloff. Die jüngsten TVK-Talente wie Anna Strock, Hanna Drechsel, Amelie Fehrenbacher und Heidi Decker seien die besten Beispiele für diesen wichtigen und guten, nachhaltigen Prozess – alle vier Jugendspielerinnen gehen in dieser Runde noch in der weiblichen U16 auf Korbjagd.

Obwohl dort nur außer Konkurrenz gestartet, belegt der TVK-Nachwuchs mit nur einer Niederlage und mittlerweile schon sechs Siegen zur Saisonmitte hinter den ungeschlagenen Kaiserslautern Thunderbolts den zweiten Platz in der Pfalzklasse.