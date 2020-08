Aufgrund reger Nachfrage nach einer Leichtathletikgruppe für Vorschulkinder und Schulanfänger startet der SV Börrstadt nach den Sommerferien mit einer Gruppe „Kinderleichtathletik“. Eingeladen sind alle Kinder, die in diesem oder im nächsten Jahr in die Schule kommen.

Unter der Leitung von Marie Pfeiffer aus Winnweiler und begleitet durch den Abteilungsleiter Otto-Erich Juhler trainieren die Kinder nach dem seit einigen Jahren vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) entwickelten Konzept für „Kinderleichtathletik“. Die Jugendlichen nehmen im nächsten Jahr auch an entsprechenden Wettkämpfen der Klasse U8 teil. In altersgerechter Form und in entsprechenden Stufen werden die Kinder auf die verschiedenen Disziplinen in der Leichtathletik vorbereitet.

Worum es bei der Kinderleichtathletik geht? Jeder kann sich auf der Homepage des DLV darüber informieren: www.leichtathletik.de/jugend/kinderleichtathletik.

Stark vertreten beim SV Börrstadt: Jahrgänge 2010 und 2011

Ab der Altersklasse U12 dürfen Kinder dann in den Grunddisziplinen Sprint, Sprung, Lauf, Wurf und Staffel bei Wettkämpfen antreten. Zur U12 gehören im nächsten Jahr die Geburtsjahrgänge 2010 und 2011. Diese Gruppe, erweitert durch die Jahrgänge 2012 und 2013, trainiert unter der Leitung von Angela Petri. Die Jahrgänge 2010 und 2011 sind zahlenmäßig stark vertreten. Es sind besonders leistungsstarke Jahrgänge im SV Börrstadt.

Wenn die Kinder nach der vierten Klasse die Grundschule verlassen, trainieren sie in einer eigenen Gruppe unter Angela Petri und Otto-Erich Juhler. Jugendliche ab der achten Klasse werden von Otto-Erich Juhler trainiert.

Nach den Sommerferien beginnt das Leichtathletiktraining am Montag, 17. August. Bis zu den Herbstferien sind die Kinder der ersten beiden Gruppen noch zeitlich parallel auf dem Sportplatz. Treffpunkt ist das Sportlerheim. Nach den Herbstferien wird es für das Training in der Halle veränderte Trainingszeiten geben. Trainiert wird montags. 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr Kinderleichtathletik, Kinder der Klassen zwei bis vier. 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Kinder der Klassen fünf bis sieben. 18.15 Uhr bis 19.30 Uhr Jugendliche ab der achten Klasse.

Interessierte Kinder und Jugendliche können sich beim Abteilungsleiter Otto-Erich Juhler informieren (E-Mail otto-e.juhler@egvpfalz.de oder Telefon 06302 6073600). Eine Anmeldung zur jeweiligen Trainingseinheit ist erforderlich, weil für das Gesundheitsamt Listen der teilnehmenden Kinder vorgehalten werden müssen.

Erfreulicherweise sind die Planungen und die Auftragsvergabe für die Errichtung von Sprint-, Sprung- und Wurfanlagen auf dem Sportgelände des SV Börrstadt mittlerweile abgeschlossen. Die Arbeiten beginnen demnach Ende August. Der Verein sucht zudem Interessenten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter in der Leichtathletikabteilung. Die Ausbildung zum Erwerb einer Lizenz wird vom Verein finanziell unterstützt. red/bsi